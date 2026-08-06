Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, D-750 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki otomobil, çalıştığı iş yerine girmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Ecvet Enes Çay yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Çay ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANIN YEĞENİ

Acı haberi alarak kaza yerine gelen Ecvet Enes Çay'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çay'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Ecvet Enes Çay'ın önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.