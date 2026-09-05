Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Fırat Akuş'un kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Süleyman Fırat Akuş ise Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akuş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör