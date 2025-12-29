Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, hurdaya döndü: 3 Yaralı

Kaza, Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.E. idaresindeki otomobil ile F.C.İ. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda olası yangın riskine karşı güvenlik tedbirleri alırken, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.