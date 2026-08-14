Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Otomotiv firması sahibini tehdit etmişlerdi! Talimat Bayğaralar’dan gelmiş: Kurşunlama bedeli 250 bin TL
Giriş Tarihi: 14.08.2026 13:20 Son Güncelleme: 14.08.2026 13:30

SON DAKİKA… Otomotiv firması sahibini tehdit etmişlerdi! Talimat Bayğaralar’dan gelmiş: Kurşunlama bedeli 250 bin TL

SON DAKİKA… Ankara’da faaliyet gösteren bir otomotiv firması sahibi Efe A.’nın tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde iş yerine yönelik 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. Adana ve Mersin’den Ankara’ya gelen şüphelilerin, eylemde kullanmak üzere çalıntı motosikleti otobüsle İstanbul’dan Ankara’ya gönderdikleri ve iş yerinde keşif yaptıkları anlaşıldı. Talimatın ardından Bayğara çetesi izine ulaşılırken operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… Otomotiv firması sahibini tehdit etmişlerdi! Talimat Bayğaralar’dan gelmiş: Kurşunlama bedeli 250 bin TL
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir Otomotiv firması sahibi Alkan Efe A.'nın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde GSM hatları üzerinden tehdit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tehdit eyleminin, hakkında Irak'ta bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Murat K. tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi. Murat K.'nın Adana merkezli Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler elde edildi.

ANKARA'DAKİ MOTOR İSTANBUL'DAN ÇALINTI ÇIKTI

Ankara Organize Şube Müdürlüğünce yapılan Soruşturmanın devamında ekipler, Otomotiv firmasına yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığını ortaya çıkardı. 12 Ağustos günü saat 04.20 sıralarında Ankara Cumhurbaşkanlığı Alt Geçidi'nde ters yönde seyreden ve plaka takılı olmayan bir motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin İstanbul'da 8 Ağustos tarihinde çalıntı kaydının bulunduğu ve tescil plakasının 34 HKM 655 olduğu belirlendi. Motosiklette bulunan Suriye uyruklu Ahmed A. ile Birhat Y. üzerinde yapılan araştırmada, iki şüphelinin Yunus G.'nin kullandığı araçla Adana ve Mersin'den Ankara'ya geldikleri tespit edildi.

250 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR 10 BİN LİRA ALMIŞLAR

Ankara polisince alınan şüphelilerin ifadelerinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Ahmed A. ve Birhat Y., "Berzan" kod adlı şahsın talimatıyla otomotiv firmasını kurşunlama eylemi gerçekleştirmek amacıyla bölgeye geldiklerini, eylem karşılığında 250 bin liraya anlaştıklarını ve 10 bin lira ödeme aldıklarını anlattı.

ÇALINTI MOTOSİKLET OTOBÜSLE GÖNDERİLDİ

Soruşturmada, eylemde kullanılmak üzere seçilen motosikletin İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya gönderildiği belirlendi. Motosikletin 10 Ağustos'ta İstanbul'dan bir firmaya ait otobüsle Ankara AŞTİ'ye getirildiği tespit edildi. Motosikleti AŞTİ'de otobüsten alan Ersin K. ve Musa T.'nin, motosikleti terminalde bıraktıktan sonra aynı gün Adana'ya döndükleri belirlendi. Şüphelilerin Ankara'da Etimesgut'taki günlük kiralık bir dairede kaldıkları ve kent içerisinde farklı ticari taksileri kullandıkları tespit edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPTILAR

Soruşturmanın en önemli ayrıntılarından biri ise Ersin K. ve Musa T.'nin Ankara'ya yalnızca motosikleti teslim etmek için gelmediklerinin belirlenmesi oldu. Şüphelilerin, saldırı yapılacak firmanın bulunduğu bölgede keşif çalışması yaptıkları değerlendirildi. Motosikletin İstanbul Esenler Otogarı'na götürülerek otobüse teslim edilmesinde ise Gökhan Ç.'nin rol aldığı belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KOD ADI BERZAN

Yapılan çalışmalarda, "Berzan" kod adlı şahsın Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve İspanya'da bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Yusuf Ö. olabileceği değerlendirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 13 Ağustos gecesi operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ersin K. ve Musa T. Adana'da, Gökhan Ç. ve Yunus G. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Otomotiv firması sahibini tehdit etmişlerdi! Talimat Bayğaralar’dan gelmiş: Kurşunlama bedeli 250 bin TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA