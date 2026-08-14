SON DAKİKA… Otomotiv firması sahibini tehdit etmişlerdi! Talimat Bayğaralar’dan gelmiş: Kurşunlama bedeli 250 bin TL

ANKARA'DAKİ MOTOR İSTANBUL'DAN ÇALINTI ÇIKTI

Ankara Organize Şube Müdürlüğünce yapılan Soruşturmanın devamında ekipler, Otomotiv firmasına yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığını ortaya çıkardı. 12 Ağustos günü saat 04.20 sıralarında Ankara Cumhurbaşkanlığı Alt Geçidi'nde ters yönde seyreden ve plaka takılı olmayan bir motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin İstanbul'da 8 Ağustos tarihinde çalıntı kaydının bulunduğu ve tescil plakasının 34 HKM 655 olduğu belirlendi. Motosiklette bulunan Suriye uyruklu Ahmed A. ile Birhat Y. üzerinde yapılan araştırmada, iki şüphelinin Yunus G.'nin kullandığı araçla Adana ve Mersin'den Ankara'ya geldikleri tespit edildi.

250 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR 10 BİN LİRA ALMIŞLAR

Ankara polisince alınan şüphelilerin ifadelerinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Ahmed A. ve Birhat Y., "Berzan" kod adlı şahsın talimatıyla otomotiv firmasını kurşunlama eylemi gerçekleştirmek amacıyla bölgeye geldiklerini, eylem karşılığında 250 bin liraya anlaştıklarını ve 10 bin lira ödeme aldıklarını anlattı.