Otopark çalışanı, esnaf ile oğlunu tabanca ile yaraladı

'ÇOCUĞU DÖVÜYORLAR, BABASI GELİYOR'

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, "El arabasıyla otopark çalışanının yanından geçerken yanlışlıkla bu kişiye, el arabası hafif değiyor. Çocuğu dövüyorlar burada, o arada babası geliyor. Tartışma çıktıktan sonra saldırgan, silahı çekiyor. İkisinin birden ayaklarına kurşun sıkıyor. Şu an hayati tehlikeleri yok. Daha öncesinde bir tartışma veya husumet yok. Vuran kişinin yeni cezaevinden çıktığı söyleniyor. 1 ay olmuş, burada, otoparkta çalışmaya başlayalı. 'Otopark çalışanının bir anlık bir öfkesi mi' diyelim artık bilmiyorum; ama belinde silah taşıması, yeni de cezaevinden çıkmış olması hoş bir şey değil" dedi.