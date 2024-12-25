Otopark cinayetinde komşuya gözaltı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşadığı binanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in (42) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fatih Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. Silahla vurulduğu belirlenen Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir çocuk babası Engin'in, Tekirdağ'da bir lojistik şirketinde müdürlük yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Engin'in aynı binadan komşusu olan M.N.O.'yu gözaltına aldı.