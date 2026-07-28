Otopark kapatıldı, cirolar düştü: Tarihi çarşı esnafından tabutlu protesto!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda daha çok Tarihi Kemeraltı Çarşısına gelen müşterilerin aracını park ettiği Mezarlıkbaşındaki Çankaya Katlı Otoparkını depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kapattı. Ardından da yıkım kararı aldı.

ESNAF OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENDİ

İZBB'nin otoparkı kapatıp yıkım kararı alması, Tarihi Kemeraltı Çarşısında işyeri bulunan esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi. Cirolarda büyük düşüş yaşayan esnaf dün sokağa döküldü.

SIRTLARINDA TABUT TAŞIDILAR

Mezarlıkbaşı Otoparkı önünde toplanan esnaflar buradan biri zamanlar İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın makam odasının da yer aldığı Egemenlik Evine yürüdü. Sırtlarında tabut taşıyan esnaf yol boyunca; "Esnaf öldü, Allah rahmet eylesin" sloganları attı. Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ile İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç da destek verdi.

KEMERALTI MÜŞTERİSİZ KALDI

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, peş peşe kapatılan otoparkların tarihi çarşıyı ekonomik olarak çıkmaza sürüklediğini öne sürdü. Balıkçılar Hali ile Salepçioğlu bölgesindeki otoparkların ardından Çankaya Otoparkının da hizmet dışı kalmasının esnafı zor durumda bıraktığını belirten Bilici, yaklaşık dokuz aydır, kapatılan otoparkın tekrar açılacağı yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen somut bir adım atılmadığını ifade etti. Birçok esnafın siftah yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kaldığını öne süren Bilici, sezonun beklentilerin çok altında geçtiğini ve müşteri sayısındaki düşüşün her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

KEMERALTI'NDAN KAÇIŞ BAŞLADI"

Ekonomik sıkıntıların derinleştiğini kaydeden Bilici, geçmişte kiralık iş yeri bulmanın zor olduğu Kemeraltında bugün çok sayıda dükkânın boşaldığını söyledi. Esnafın borçlarını ödemekte zorlandığını, çeklerin karşılıksız kaldığını ve çalışanların maaşlarının ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Bilici, çarşı ekonomisinin alarm verdiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Çankaya Otoparkı'nın yeniden hizmete açılması için yetkililere seslenen Bilici, yaklaşık 30 bin esnafın ve binlerce çalışanın geçimini Kemeraltı'ndan sağladığını vurguladı. Alışveriş merkezlerinde ücretsiz otopark bulunurken Kemeraltı'ndaki mevcut otoparkların kapalı tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Bilici, sorunun çözümü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

İZMİR EKONOMİSİ DE ETKİLENİYOR

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ise Çankaya Otoparkının kapalı olmasının yalnızca Kemeraltı esnafını değil, kent ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Çarşıdaki ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşandığını belirten Buyrukçu yaptığı konuşmada çarşıya gelen ziyaretçilerin birçok sektöre katkı sağladığını hatırlattı.

"DOKUZ AYDIR TEK BİR ÇALIŞMA YOK"

Otoparkın güçlendirme gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatan Buyrukçu, aradan geçen yaklaşık dokuz aylık sürede herhangi bir çalışmanın başlamadığını öne sürdü. Sürecin belirsizliğinin hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirten Buyrukçu, otoparkın yeniden hizmete açılması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör