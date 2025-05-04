Otostopla bindiği aracın sürücüsü rektöre ‘dayı’ diyen üniversiteli konuştu

Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenci önceki gün akşam saatlerinde kaldıkları yurda gidebilmek için otostop çekti. Öğrenciler bir süre sonra yanlarına duran araca bindi. Kendilerini yurda götürenin kim olduğunu bilmeden yol boyunca sürücüye 'Dayı' diye hitap eden öğrenciler, sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Yaşadığı bu unutulmaz anı SABAH'a anlatan Bilgisayar Programcılığı 1.sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Adıyamanlı Kadir Can Karakoç, "Kaldığımız yurda gitmek için otostop çektik. Yanımızda bir araç durdu. "Selamın aleyküm dayı" diyerek araca bindik. O araç ta Gümüşhane Üniversitesi Rektör'ünün aracına denk gelmiş. Biz kendisini tanımıyorduk. Çünkü Üniversiteye yeni atanmıştı. Rektör hoca arkadaşımıza telefonunu verdi, 'Videomuzu çeker misin? Bu arkadaşın konuşması çok değişik, şivesi güzel. Akşam izler gülerim' dedi. Biz de olur dedik, araca bindik. Ama rektör olduğunu bilmiyorduk. Sohbet ederken kendisine "dayı" diye hitap ettim. "Yeni rektörü tanıyor musunuz?" diye sordu, bende "Tanımıyorum" dedim. Ardından "Yeni Rektör benim" deyince büyük şaşkınlık yaşadık. Bir anda kendisine "Dayı-rektörüm" dedim. Genellikle otostop çekerek yurdumuza çıkıyoruz. O gün de şansa Rektör denk geldi. Görmüştüm önceden ama çıkaramadım. Hem ışıktan dolayı hem de siması gözümde canlanmıyordu" dedi.

BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADI

Samimi sohbetin ardından yurt önüne kadar bırakıldıklarını belirten Karakoç, "Şaşırmıştım. Mutluydum. Duygularım karışmıştı, iç içe valla. Şaşkınlık vardı üzerimde. Rektör gayet iyi davrandı. Bizi güzel arabasına misafir ,konuk etti. Güzel bir şekilde yurdun kapısının önüne bıraktı. Minnettar kaldık. Sonrasında herhangi bir diyaloğumuz olmadı ama en kısa sürede görüşüp teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

DEPREMİ CAN KAYIPSIZ ATLATTIK

Kendisinin depremzede olduğunu da belirten Kadir Can Karakoç, sosyal medyada ve çevresinden çok sayıda olumlu mesaj aldığını söyledi. Karakoç, "İki kardeşiz. Anne babam sağ. Bir ailede dört kişi yaşıyoruz. Depremi yaşadık ailecek. Evde hasar vardı. Ev bizim değildi, kiralıktı. Orta hasarlıydı ama çok şükür vefat eden olmadı" diyerek, depremzede olarak üniversite hayatına devam ettiğini ifade etti.