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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Otoyol gişelerinde feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev topuna dönen otobüste 2 kişi hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otoyol gişelerinde feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde bariyerlere çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken otobüsü saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül şunları kaydetti: "İtfaiye yaklaşık 5-6 dakika içinde söndürmeye çalışılmış fakat yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var 18 kişi. 8 kişi kurtarılmış, 10 kişinin 2'si vefat etmiş, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi.
Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler."

#KUZEY MARMARA OTOYOLU #EYÜPSULTAN #İSTANBUL

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Otoyol gişelerinde feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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