Otoyolda arızalanan aracı sonu oldu

İzmir'de bozulan otomobilini otoyolda iten Muhammed Taha Akay (29), arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. Akay'ın kullanımındaki araç, Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Otomobilden inen Akay, aracını emniyet şeridine doğru itmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen T.T. (28) yönetimindeki 35 APC 884 plakalı otomobil Akay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklenirken sürücü T.T. yaralandı. Akay, olay yerinde hayatını kaybetti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.