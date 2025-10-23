Otoyolda can pazarı: Onlarca aracın lastiği patladı

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Edirne istikameti Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Viyadüğün genleşme derzi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koptu. Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet, kopan demir parçaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARABALARIN LASTİĞİ PATLADI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen çok sayıda aracın da, kopan parçaya çarparak lastiği patladı. Araçların bir kısmı çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bazı sürücüler ise lastiklerini yol kenarında değiştirdi.

"GEÇEN HAFTA DA 30-40 ARACIN LASTİĞİ PATLADI"

Aracının lastiği patlayan sürücülerden Hakan Yetimova, "Böyle bir şey yok. Geçen hafta aynı şey burada oldu. 30-40 aracın tekeri aynı bu şekilde patladı. 3-4 tane motosiklet ağır kaza yaptı. Taklalar attı. Çoğu kişinin kafası yarıldı. Kaburgaları kırıldı. Bir can pazarı yaşandı burada" dedi.

Karayolları ekipleri kopan parçanın onarılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.