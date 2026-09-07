Otoyolda faciaya ramak kaldı: 6 yaralı

Eyüpsultan
'da bir tır hafif ticari araca arkadan çarptı. Kuzey Marmara Otoyolu
'nda Edirne istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı TIR, Odayeri'ndeki gişeleri geçtikten sonra aynı yönde giden S.B. yönetimindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile biri çocuk 5 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.