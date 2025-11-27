Otoyolda yürekler ağza geldi | Otobüs alevlere teslim oldu: Ortaokul öğrencilerini taşıyordu!

BAŞKA OTOBÜSLE DEVAM ETTİLER

Yanan otobüsteki öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan bir başka otobüs ile yollarına devam ederken, yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Yanan otobüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.