Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu
27.11.2025 | 11:43
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen otobüs yangınında Çanakkale’nin Lapseki ilçesinden İstanbul’a geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs motor bölümünden alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çekip öğrencileri tahliye ettiği olayda otobüs alev topuna döndü. Otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
06:43
