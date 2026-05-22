Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 12:20

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre C.E. isimli şahsın idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil ile orta şeritte ilerleyen önünde seyir halinde bulunan M.G. sevk ve idaresindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken 41 AYZ 936 plakalı kamyonet sol şeritte seyir halinde bulunan Z.Ş. idaresindeki 61 AIY 675 plakalı otomobile sağ yandan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Z.Ş., E.N. ve Y.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

