Otoyolda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı!

Kaza, Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre C.E. isimli şahsın idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil ile orta şeritte ilerleyen önünde seyir halinde bulunan M.G. sevk ve idaresindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken 41 AYZ 936 plakalı kamyonet sol şeritte seyir halinde bulunan Z.Ş. idaresindeki 61 AIY 675 plakalı otomobile sağ yandan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.