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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 30.3.2023 11:04

ÖTV Muafiyetli Araç Nedir? Engelli ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

ÖTV muafiyetli araç nedir, bu engelli bireyler için yapılan bir kolaylıktır. ÖTV muafiyetli araç limiti ne kadar oldu, bu rakam 2023'te 1 milyon 4 bin TL'ye yükselmiştir. ÖTV muafiyetli araç nasıl alırım, bunun için sağlık raporu alınmalıdır. Engelli kişileri kapsadığını bilmeyenler, kimler ÖTV'siz araç alabilir diye sorar. 2023 engelli araç limiti ne kadar? 2023 ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?

ÖTV Muafiyetli Araç Nedir? Engelli ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

Engellilere yönelik olan ÖTV muafiyetli araç nedir diyenler, bu engelli olduğu kanıtlanan kişilerden alınmayan bir vergidir. 2023 yılında ÖTV muafiyetli araç limiti ne kadar oldu diyenler için bu rakam geçen seneye göre artmıştır. ÖTV muafiyetli araç nasıl alırım diyen kişilerin yapması gereken bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaktır. Kimler ÖTV'siz araç alabilir ve 2023 engelli araç limiti ne kadar? 2023 ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?

ÖTV Muafiyetli Araç Nedir?

Açılımı "Özel Tüketim Vergisi" olan ÖTV, herhangi bir mal veya ürüne uygulanan bir vergi türüdür. ÖTV muafiyeti ise engelli bireylerin ödemediği veya indirimli bir şekilde verdiği araç vergisidir. Engelli olduğu kanıtlanan kişiler, bu muafiyetten yararlanarak bir araç satın alabilirler. Bunu yapmaları için ilk olarak bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekir.

Engelli Sağlık Kurulunun incelemesi sonucuna göre, en az %40 ve en fazla %90 engelli olduğu tespit kişiler bu raporu alabilir. Ancak engel oranı %40 ile %89 arasında olanlar, %26.3 ÖTV ve %15.24 oranında KDV indiriminden yararlanabilir. %90'ın üzerindekiler ise tamamen muaftırlar. Eğer söz konusu engelli kişi araç kullanacak bir durumda değilse, o zaman 3. dereceden yakınları da ÖTV muafiyeti bulunan aracı kullanabilirler. Ancak yakınların B sınıfı bir ehliyete sahip olmaları şarttır. Engel düzeyi %90'nın üzerinde olan ve araç kullanabilecek durumda olanların H sınıfı ehliyetleri de varsa onların kullanmasında hiçbir sakınca yoktur.

ÖTV Muafiyetli Araç Alım Şartları Neler?

ÖTV muafiyetli araç limiti ise 2022 yılında 450 bin 500 TL iken, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan zam ile birlikte 2023'te 1 milyon 4 bin TL olarak belirlenmiştir. Aşağıda, engelli bireylerin ÖTV'siz araç satın alabilmeleri için gereken koşullar verilmiştir.

ÖTV'siz araç için istenen sağlık raporuna göre en az %40 engelli olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Devlet hastanesinden "sürücü belgesi alabilir" ibaresinin bulunduğu engellilik raporu almak

A veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak

2023 ÖTV'siz Hangi Araçlar Alınabilir?

2023 yılına göre engelliler için ÖTV muafiyeti bulunan araç modellerinden bazıları şu şekildedir;

Citroen C-Elysee

C3

Citroen C3 Aircross

Citroen C4

Fiat Egea Sedan

2023 Egea Cross

Egea HB

Panda

500L

Fiat Fiorino

Doblo

Dacia Sandero

Dacia Sandero Stepway

Dacia Duster

Dacia Jogger

Ford Focus

EcoSport

Puma

Fiesta

Hyundai i10

Hyundai i20

Honda City (tüm modelleri)

Honda Civic

Kia Rio

Kia Picanto

Kia Ceed

Kia XCeed

Kia Cerato

Kia Stonic

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ÖTV Muafiyetli Araç Nedir? Engelli ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?
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