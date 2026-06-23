Oya Budak’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran 2025'te Samet Terzi (19), Anıl Ö. isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısı Oya Budak'ı (18) gezme bahanesiyle yanına çağırdı. İddiaya göre bir ayrılıp bir barıştığı Budak'ı Beşiktaş'ta gezdireceğini söyleyerek aracına alan Terzi, daha sonra Sarıyer'deki bildiği bir yeri önerdi. Olay yerine getirdiği hamile olan genç kadınla tartışmaya başlayan Terzi, bu sırada silahını çıkararak Budak'ın vücuduna ve başına ateş etti. Genç kadın gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, karnında bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Samet Terzi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME AFFETMEDİ

Olaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Samet Terzi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Samet Terzi'yi 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.