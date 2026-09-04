Oyun bağımlılığı ağrılara yol açıyor

Yeni bir araştırma, mobil oyun bağımlılığı ile kas-iskelet sistemi ağrıları arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Ürdün'deki üniversitelerde öğrenim gören 364 tıp öğrencisinin incelendiği araştırmada, 34 öğrencinin mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşıladığı belirlendi. Bağımlı öğrencilerin yüzde 85,3'ü boyun ağrısı bildirirken bu oran diğer öğrencilerde yüzde 65 oldu. Üst sırt ağrısı bağımlı öğrencilerde yüzde 64,7, diğerlerinde yüzde 55 olarak kaydedildi. Dirsek ağrısında ise fark daha belirgin çıktı; bağımlı öğrencilerin yüzde 41,2'si ağrı yaşarken diğer grupta bu oran yüzde 12,5'te kaldı. Bilek ve el ağrısı da bağımlı öğrencilerde daha sık görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör