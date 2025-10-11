Oyuna koşan Ahmet yolda can verdi

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Şirinevler Mahallesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ahmet İsmail'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Ahmet İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde, belediyeye ait sulama tankeri, 8 yaşındaki Hamza Demir'e çarparak ölümüne neden oldu. Tanker şoförü gözaltına alındı, çocuğun cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızıltepe Belediyesi, yaşanan kazadan büyük üzüntü duyduklarını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.