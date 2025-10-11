Haberler Yaşam Haberleri Oyuna koşan Ahmet yolda can verdi
Giriş Tarihi: 11.10.2025

Oyuna koşan Ahmet yolda can verdi

Gaziantep’te evden çıkıp oynamak için parka giden 9 yaşındaki Ahmet, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin kurbanı oldu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Şirinevler Mahallesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ahmet İsmail'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Ahmet İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuna koşan Ahmet yolda can verdi
