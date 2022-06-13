Haberler Yaşam Haberleri Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti - İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:52 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:52

Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti - İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti - İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Geçmiş dönemlere ait sayısız oyuncağı bir arada sunan İstanbul Oyuncak Müzesi son yıllarda popülerliğini artırmaya başladı. Dünyanın her bir noktasından değişik oyuncakların sergilendiği ve kişileri kâh güldüren kâh hüzünlendiren bu Oyuncak Müzesi bilhassa çocuklu ailelerin en çok eğlendiği rotalardan birini oluşturuyor. Hal böyle olunca dünyanın her yerinden turisti ağırlayan Oyuncak Müzesi giriş ücreti, İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi ne kadar, kimlere ücretsiz gibi pek çok soru araştırma konularının başını çekiyor.

İstanbul gibi köklü tarihi bulunan bir şehirde konumlanan Oyuncak Müzesi bu tarih sahnesinde kişilerin sahip olduğu çeşitli oyuncakları konsept alarak oluşturulmuş bir müzedir. 1700'lü yıllardan günümüze kadar uzanan oyuncak kültürünün bir araya toplanmasıyla oluşturulan Oyuncak Müzesi, Sunay Akın'ın 2005 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hazırladığı bir armağan olarak ortaya çıkıyor. Yoğun ilgi görmesi ve çoğu kişinin ilgisini çekmesiyle birlikte İstanbul'da başlayan bu müze hareketi Antalya, Gaziantep ve Samsun gibi illerde de kuruluyor.

Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti, İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar?

Çeşitli etkinlik ve eğitimlerinde verildiği İstanbul Oyuncak Müzesi, "Türkiye'nin ilk Oyuncak Müzesi" olma özelliğini taşıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kurulan müze Göztepe semtinde konumlanıyor. Her yaştan ve dünyanın her yerinden ziyaretçiye açık olan müze hafta içi saat 10:00 ile 18:00 aralığında açık fakat pazartesi günleri müze kapalı oluyor. Bu zaman aralıkları gözetilerek ziyaret edilebilecek müzedeki eğitim ve etkinlikler için mutlaka müzenin web sayfasını kontrol etmekte fayda var.

İstanbul Oyuncak Müzesi giriş ücreti tam, indirimli ve ücretsiz olarak 3 farklı kategoriye ayrılıyor. Her müzede olduğu gibi ücretler yıllık olarak belirleniyor ve 2022 Oyuncak Müzesi giriş ücreti tam biletler 40 TL olarak belirlenmiş, indirimli biletler ise 25 TL. İndirimli bilet almak isteyen kişiler; 3 yaş üzeri çocuklar, öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak zorundadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi Kimlere Ücretsiz?

Dünyanın her noktasından 4 bini aşkın oyuncağı bir arada gözler önüne seren İstanbul Oyuncak Müzesi bazı kişilere ücretsiz giriş hakkı tanıyor. Oyuncak Müzesi'ne ücretsiz giriş yapabilecek kişiler; 3 yaş altı çocuklar, engelli vatandaşlar, basın mensupları, kokartlı rehberler, MMKD üyeleri, ICOM kartı bulunanlardır. Bunun dışında İstanbul Oyuncak Müzesi'nde müze kart geçerli değildir. Keza bu müze, özel müzeler gruplamasında yer aldığı için müze kart kullanımı mevcut değil.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken Temmuz zammı ve enflasyon farkı mesajı!
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
EMEKLİ ZAMMI 2022 ne zaman açıklanacak? En az 1173 TL artış masada! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti - İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA