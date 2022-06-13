Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti - İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

İstanbul gibi köklü tarihi bulunan bir şehirde konumlanan Oyuncak Müzesi bu tarih sahnesinde kişilerin sahip olduğu çeşitli oyuncakları konsept alarak oluşturulmuş bir müzedir. 1700'lü yıllardan günümüze kadar uzanan oyuncak kültürünün bir araya toplanmasıyla oluşturulan Oyuncak Müzesi, Sunay Akın'ın 2005 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hazırladığı bir armağan olarak ortaya çıkıyor. Yoğun ilgi görmesi ve çoğu kişinin ilgisini çekmesiyle birlikte İstanbul'da başlayan bu müze hareketi Antalya, Gaziantep ve Samsun gibi illerde de kuruluyor.

Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti, İstanbul Oyuncak Müzesi Girişi Ne Kadar?

Çeşitli etkinlik ve eğitimlerinde verildiği İstanbul Oyuncak Müzesi, "Türkiye'nin ilk Oyuncak Müzesi" olma özelliğini taşıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kurulan müze Göztepe semtinde konumlanıyor. Her yaştan ve dünyanın her yerinden ziyaretçiye açık olan müze hafta içi saat 10:00 ile 18:00 aralığında açık fakat pazartesi günleri müze kapalı oluyor. Bu zaman aralıkları gözetilerek ziyaret edilebilecek müzedeki eğitim ve etkinlikler için mutlaka müzenin web sayfasını kontrol etmekte fayda var.

İstanbul Oyuncak Müzesi giriş ücreti tam, indirimli ve ücretsiz olarak 3 farklı kategoriye ayrılıyor. Her müzede olduğu gibi ücretler yıllık olarak belirleniyor ve 2022 Oyuncak Müzesi giriş ücreti tam biletler 40 TL olarak belirlenmiş, indirimli biletler ise 25 TL. İndirimli bilet almak isteyen kişiler; 3 yaş üzeri çocuklar, öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak zorundadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi Kimlere Ücretsiz?

Dünyanın her noktasından 4 bini aşkın oyuncağı bir arada gözler önüne seren İstanbul Oyuncak Müzesi bazı kişilere ücretsiz giriş hakkı tanıyor. Oyuncak Müzesi'ne ücretsiz giriş yapabilecek kişiler; 3 yaş altı çocuklar, engelli vatandaşlar, basın mensupları, kokartlı rehberler, MMKD üyeleri, ICOM kartı bulunanlardır. Bunun dışında İstanbul Oyuncak Müzesi'nde müze kart geçerli değildir. Keza bu müze, özel müzeler gruplamasında yer aldığı için müze kart kullanımı mevcut değil.