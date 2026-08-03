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Giriş Tarihi: 3.08.2026 21:48

Oyuncu Bennu Gerede hakkında "Müstehcenlik" soruşturması: Gözaltı talimatı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında dile getirdiği açıklamalar ve kullandığı cinsel ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi "Müstehcenlik" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Oyuncu Bennu Gerede hakkında Müstehcenlik soruşturması: Gözaltı talimatı verildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda kullandığı ifadelerle kamuoyunda tepki çeken oyuncu Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gerede hakkında "Müstehcenlik" suçu kapsamında gözaltı talimatı verildi.

SKANDALIN PERDE ARKASI

Gerede, katıldığı yayın sırasında erotik bir obje göstererek skandal ifadelerde sınır tanımadı. Sosyal medyada hızla yayılan program kesiti kamuoyunda büyük tepki toplarken, söz konusu YouTube kanalı ve içerik hakkında da erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BAKIRKÖY

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Oyuncu Bennu Gerede hakkında "Müstehcenlik" soruşturması: Gözaltı talimatı verildi
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