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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Oyuncu Çağla Boz'a uyuşturucu gözaltısı

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Oyuncu Çağla Boz’a uyuşturucu gözaltısı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve Ü.D. gözaltına alındı.

Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z. ile A.N.V.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu arada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Narkotik ve İstihbarat ekipleri Beykoz'da iki araca operasyon gerçekleştirdi. Piyasa değeri yüksek 409 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Oyuncu Çağla Boz'a uyuşturucu gözaltısı
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