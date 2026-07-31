SON DAKİKA... AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin savcılığa ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner, asistan Yeliz Kaya, TÜRMOB eski başkanı aynı zamanda İmamoğlu'nun adaylık ofisinde görev alan Emre Kartaloğlu, Başaran Holdingin sahibi Hüseyin Başaran ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'unda bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Derneğin mal varlığının yönetimine ise kayyum atandı.

DESTEK VERENLER TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında gazeteciler Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncular Elçin Sangu, Hazal Kayac, şarkıcılar Gökhan Özoğuz, Hayko Cepkin ve avukat Feyza Altun dahil 14 isim savcılığa ifade verdi. Şahan Gökbakar ve fenomen Fatih Koparan ise henüz ifade vermedi.

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma devam ederken ifadeye çağrılan isimler arasına yenileri eklendi. Deprem dönemi Ahbap'a destekleriyle bilinen oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

EDA ECE İFADEYE GELDİ

Oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

TEPKİ TOPLAYAN ÖDÜL KONUŞMASI

Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.

DERNEĞİN HESAP BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Oyuncu, Kerem Bürsin'in 6 Şubat depremlerinin ardından yayımladığı video da yer aldı. Bürsin videoda, "Bu videonun altında yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu. Videonun açıklama kısmında ise AHBAP Derneği'nin banka hesap bilgilerine ve bağış bağlantılarına yer verildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör