Oyuncu Gürsel Evren’in sır ölümü

İstanbul Sancaktepe'de ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi bir apartmanın önünde bulundu. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren olduğu belirlendi. Polis, Evren'in misafirliğe geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları, Evren'in misafir olarak geldiğini gece saat 01:00 sıralarına kadar birlikte alkol aldıkların ardından yatıp uyuduklarını söylediler. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ederken Evren'in alkolün etkisi ile yüksekten düşmüş olabileceği değerlendirildi . 1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.