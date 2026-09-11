Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı

İstanbul Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel ve beraberindeki arkadaşıyla trafikte tartışan bir kişi, iddiaya göre caddede otomobilini durdurarak Döngel'in bulunduğu araca silah gösterdi. 9 Eylül'de yaşanan olay bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, başka bir araçta bulunan sürücüyle tartıştı.

Karşı aracın sürücüsü cadde üzerinde aracını durdurdu ve silahını gösterdi. Polis, şüpheli A.Ö.'yü (45) Balabandere Caddesi'nde yakaladı. Üzerinde 1 adet taşıma ruhsatlı tabanca ele geçirilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör