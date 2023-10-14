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Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:24 Son Güncelleme: 14.10.2023 16:45

Oyuncu Özge Özpirinçci babasını son yolculuğa uğurladı

Sinema ve dizi oyuncusu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Özge Özpirinçciyi oyuncu arkadaşlarıda bu acı gününde yalnız bırakmadılar. Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Oyuncu Özge Özpirinçci babasını son yolculuğa uğurladı

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası 69 yaşındaki Kadri Emrah Özpirinçci geçtiğimiz Perşembe günü hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kadri Emrah Özpirinçci için Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılanlar arasındaydı.Cenaze için dua ve helallik alındı.

Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Oyuncu Özge Özpirinçci babasını son yolculuğa uğurladı
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