Oyuncu Özge Özpirinçci babasını son yolculuğa uğurladı

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası 69 yaşındaki Kadri Emrah Özpirinçci geçtiğimiz Perşembe günü hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Kadri Emrah Özpirinçci için Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.
Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılanlar arasındaydı.Cenaze için dua ve helallik alındı.
Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.