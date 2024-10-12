Oyunlar bencilleştiriyor sosyal medya agresif yapıyor

Sosyal medya platformları, bilgisayar oyunları, dijital içerikler gençler ve çocuklar kadar henüz okul önesi çağında olan minikleri de tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre dünya genelindeki 3 ila 6 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 50'si hergün ekran başında vakit geçiriyor. Türkiye'de de oran aynı. Okul öncesi çocukların yüzde 50'si, dijital cihazları her gün düzenli olarak kullanıyor. Ebeveynlerin yüzde 76'sı, çocuklarının dijital içerik kullanımı konusunda endişe duyuyor ve daha güvenli, kontrollü dijital ortamlara ihtiyaç duyuyor.Dijital dünyanın etkisi 3-6 yaş grubu üzerinde gençler ve çocuklara göre çok daha fazla. Kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlar bırakabiliyor. 3 yaşına kadar çocukların televizyon dâhil, akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb. hiçbir teknolojik cihaza ve ekrana maruz bırakılmaması gerekiyor. Uzmanlar "Dil, motor beceriler, dikkat ve konsantrasyon becerileri ve yüz ifadelerini tanıma gibi becerilerin kazanıldığı bu dönemde ekranlar bu becerilerin kazanılmasında yardımcı olmamaktadır'' diyor. Ekran karşısında geçirilen uzun vakitler nedeniyle çocuklar agresifleşebiliyor. Özellikle dijital oyun oynayan çocuklarda empati duygusu gelişmiyor. Bencillik duygusu ortaya çıkıyor.