Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

31 Ekim 2025'te düzenlenen ilk operasyonda, şirketin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, sorguların ardından 6 kişi tutuklanmıştı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yapılan araştırmada, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisselerine el konuldu. Ayrıca delillerin karartılmasının önüne geçmek amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanarak yönetim devralınmıştı.