Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, aklama ve tefecilik suçlarında yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyum atamıştı. Şirket çalışanlarının da suça karıştıkları yönünde yeni bulgulara rastlanılması sonucu Ozan Para soruşturmasına yönelik düzenlenen yeni operasyonda şirket çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Sulh Ceza Mahkemesi, yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca aynı dosyada yer alan 6 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
31 Ekim 2025'te düzenlenen ilk operasyonda, şirketin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, sorguların ardından 6 kişi tutuklanmıştı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yapılan araştırmada, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisselerine el konuldu. Ayrıca delillerin karartılmasının önüne geçmek amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanarak yönetim devralınmıştı.