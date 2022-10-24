Ozan Tekcan cinayetinde mütalaa verildi: Azmettirici anne tutuklandı

Şişli'de 7 Ocak 2020'de Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla dava açıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar baba Gazi Kutlu, oğulları Davut Kutlu ve Muhammed Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır bulundu. Maktül Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile mağdur Batuhan Karanlıkoğlu da duruşmaya katıldı. Duruşma savcısının ara celse sunduğu mütalaasında, sanıklar Döndü Kutlu ve Davut Kutlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada sanık Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'a yönelik yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Kutlu'nun Ozan Tekcan'a yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, Batuhan Karanlık'a yönelik ise öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Gazi Kutlu'nun da Ozan Tekcan'a karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

''AZMETTİRİCİ TUTUKLANSIN''

Müşteki avukatları, "Sanıkların suçu tasarlayarak ve canavarca işledikleri sabit olduğundan bu maddelere göre cezalandırılmalarını istiyoruz. Sanık Döndü Kutlu azmettirici konumdadır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz. Sanıkların asılsız ve dayanaksız beyanlarını kabul etmiyoruz. Suçun nasıl işlendiği açık şekilde ortadadır" dedi.

''ÇOK PİŞMANIM''

Sanık Muhammed Kutlu savunmasında, "Çok pişmanım. 3 çocuğum vardır. Çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum. Bu şahıslar tarafından bıçaklandım. Babam bıçaklanacakken ateş ettim. Üzerime bıçakla gelinince korku ve panikle ateş ettim. Ayağına doğru ateş ettim. 4-5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum" dedi. Azmettiren konumunda olmadığını iddia eden Davut Kutlu ise ağabeyine engel olmaya çalıştığını belirterek "21 aydır tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi. Sanık Döndü Kutlu da "Kimseyi azmettirmedim" diye konuştu.

ANNE TUTUKLANDI

Sanıklar Gazi Kutlu, Muhammed Kutlu ve Davut Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumunu dikkate alarak Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasına karar verdi.