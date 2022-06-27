Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi!

Özcan Köknel 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin önde gelen psikiyatristlerinden olan ve gençler üzerinde çalışmalara ağırlık veren bilmi insanı, 25 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar da Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında öldü gibi soruları yöneltiyor. Kitapları ve biyografisi sürekli araştırılıyor. Peki, Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!
Türkiye Psikiyatri Derneği ünlü psikiyatristin ölüm haberini açıkladı. Açıklama şu şekilde:
"Değerli hocamız, derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel'in 25 Haziran'da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine ve tüm psikiyatri camiasına başsağlığı diliyoruz."
7 Aralık 1928 İstanbul doğumlu Türk psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesidir. İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. Aynı fakültede psikiyatri uzmanlığına başladı. Roma'da çalıştı. 1995 yılında emekli oldu. Uzun süre İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı başkanlığı yaptı. Halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanındı. 1996 – 1998 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Eserlerinde gençlik sorunları, ruh sağlığı ve bağımlılık üzerine yazılar yazdı.
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