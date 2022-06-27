Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi!

ÖZCAN KÖKNEL KİMDİR?

7 Aralık 1928 İstanbul doğumlu Türk psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesidir. İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. Aynı fakültede psikiyatri uzmanlığına başladı. Roma'da çalıştı. 1995 yılında emekli oldu. Uzun süre İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı başkanlığı yaptı. Halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanındı. 1996 – 1998 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Eserlerinde gençlik sorunları, ruh sağlığı ve bağımlılık üzerine yazılar yazdı.