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Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:07

Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi!

Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi!

Psikiyatri camiasının duayenlerinden 93 yaşındaki psikiyatrist yazar Prof. Dr. Özcan Köknel hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından duyuruldu. Dernek yaptığı açıklamada Özcan değerli bilim insanının ölüm haberini verdi. Özcan Köknel kimdir, kitapları ve biyografisi oldukça merak ediliyor. 25 Haziran’da gözlerini yumak bilim insanının ölüm haberi dün verildi. Peki, Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi ne? İşte detaylar!

Özcan Köknel 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin önde gelen psikiyatristlerinden olan ve gençler üzerinde çalışmalara ağırlık veren bilmi insanı, 25 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar da Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında öldü gibi soruları yöneltiyor. Kitapları ve biyografisi sürekli araştırılıyor. Peki, Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

ÖZCAN KÖKNEL ÖLDÜ MÜ?

Türkiye Psikiyatri Derneği ünlü psikiyatristin ölüm haberini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

"Değerli hocamız, derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel'in 25 Haziran'da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine ve tüm psikiyatri camiasına başsağlığı diliyoruz."

ÖZCAN KÖKNEL KİMDİR?

7 Aralık 1928 İstanbul doğumlu Türk psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesidir. İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. Aynı fakültede psikiyatri uzmanlığına başladı. Roma'da çalıştı. 1995 yılında emekli oldu. Uzun süre İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı başkanlığı yaptı. Halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanındı. 1996 – 1998 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Eserlerinde gençlik sorunları, ruh sağlığı ve bağımlılık üzerine yazılar yazdı.

ÖZCAN KÖKNEL KİTAPLARI

Kişilik

Bilgenin Aynası

İnsanı Anlamak

Dolu Dolu Yaşamak

Korkular

Yaşlanmayan Yaşlılar

Kaygıdan Korkuya

Zorlanan İnsan

Depresyon

Akıl ile Düşünce Gücü

Duygusal Akıl

Şiddet Dili

Çatışan Değerlerimiz

Stres

99 Sayfada Panik Atak

Yaşamın Zaferi

Bireysel ve Toplumsal Şiddet

Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı

Nedenin Nedeni

Bağımlılık

Kişilikten Kaçış: Alkolden Eroine

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Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi!
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