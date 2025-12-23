Özel bakımevinde şiddet! Engelli genç darp edildi: Soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te annesiyle birlikte yaşayan zihinsel ve fiziksel engeli Muhammed Furkan Kaya, annesinin sağlık sorunları nedeniyle ailesi tarafından Şahinbey ilçesindeki özel bir bakımevine yerleştirildi. 4 aydır merkezde kalan Kaya'yı ziyaret eden yakınları vücudundaki yara izlerini görüp merkeze sorunca "kendisi yaptı" yanıtı aldı. Bu olayların tekrarlanması üzerine yetkililerden kamera kayıtlarını isteyen aile olumsuz yanıt alınca durumu polise bildirdi. Polisle birlikte merkeze gelerek Kaya'yı alıp hastaneye götürerek rapor alan aile merkez hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü merkez hakkında idari, Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.

Kaya'nın kızkardeşi, ağabeyinin annesinin sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 4 aydır Şahinbey ilçesindeki özel bir sağlık merkezinde kaldığını belirterek, "Merkezde kaldığından bu yana sadece Cuma günleri belirli saatlerde görebiliyorduk. Her Cuma ziyarete gittiğimizde vücudunun bazı yerlerde tırnak izleri, morluklar, yara izleri ve düşmeye bağlı dikişler oluyordu. Bunları sorduğumuzda samimi ve üzülmüş bir şekilde kazayla olduğu yanıtı verdiklerinde biz de onlara inanıyorduk. 19 Aralık Cuma günü gittiğimizde yine ağabeyimin başının arkasında kırık, kaşında açılma ve gözlerinin altında morluk gördük. Elbiselerinin altında baktığımızda vücudunda darp izleri görünce nedenini sorduk. Onlar da bunu kendisinin yaptığını söylediler. Ağabeyim daha önce kendisine veya başkasına zarar vermezdi. Hastane kayıtlarında da bu var. Kendilerinden kamera kayıtlarına bakmak istediğimizi söyledik. Kamera kaydının olmadığını söylediler. O zamana kadar bize samimi ve üzülmüş gibi yanıt veren şahıslar bizi kovmaya çalıştılar" dedi.

Bu davranış üzerine polise giderek şikayetçi olduklarını söyleyen acılı kız kardeş, "Polisle birlikte giderek ağabeyimi aldık. Daha sonra en yakın hastaneye giderek rapor aldık. Ağabeyimin uğradığı ihmal ve şiddetin cezasız kalmaması için mücadele edeceğiz. Orada kalan sahipsiz, annesiz, babasız engelli veya yaşlıların da sesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ailenin şikayeti üzenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılırken, darp şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma açıldığı öğrenildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerinin söz konusu merkeze giderek son 1 aylık kamera kayıtlarını incelemek üzere aldığı, açılan idari ve adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.