Özel bireyler Boğaz’da keyifli vakit geçirdi

Bahçelievler Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Boğaz turu düzenlendi. Yaklaşık 200 ailenin katıldığı etkinlikte, katılımcılar Yenikapı'dan bindikleri tekneyle İstanbul Boğazı'nı gezdi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler müzik ve folklor eşliğinde eğlenirken, aileleri de Boğaz manzarasında keyifli anlar yaşadı.

SOSYAL HAYATA KATILIM

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekerek, yaklaşık bir aydır haftada bir gün Boğaz turu düzenlediklerini söyledi. Bugün farklı bir eğlence olduğunu belirten Bahadır, "Özel gereksinimli arkadaşlarımızla beraberiz. Birlikte İstanbul Boğazı'nı dolaşıyoruz. Arkadaşlarımızın sokağa çıkmalarının zor olduğu bir zamanda onları denizle buluşturmak, Boğaz'da gezdirmek ve hava almalarını sağlamak bize de keyif veriyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör