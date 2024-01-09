Özel güvenlik görevlisinin ölüm nedeni belli oldu

Mardin'in Kızıltepe ile Artuklu ilçeleri arasındaki Karayolu üzerinde bulunan TEİAŞ Trafo Merkezi'nde bu sabah yaşanan olayda 47 yaşındaki Ali Öncü nöbet kulübesinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucunda Öncü'nün geçildiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, TEİAŞ 16. Bölge Kızıltepe Serkan AY Elektrik Trafo Merkezi'nde görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali Öncü, bugün sabah saatlerinde mesaiye başlamak üzere Trafo Merkezi'ne giden işçiler tarafında yerde hareketsiz bir şekilde bulunmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Öncü'nün öldüğünü belirlemesi üzerine olay yerine gelen Savcının yaptığı incelemenin ardından Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırılmıştı.

Yapılan ön otopsi sonucunda Ali Öncü'nün ölüm sebebinin geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu belirlendiği öğrenildi.