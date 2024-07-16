Özel Harekat Başkanlığı’nda 15 Temmuz Anma Programı

15 Temmuz'da darbeci hainler, kendilerini durdurabilecek güç olarak gördükleri için Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığı'na savaş uçaklarıyla iki kere bomba attı. Birçoğu izinde olmasına rağmen vatan savunmasına koşan 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü, 7 Başkomiser-Komiser- Komiser Yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şehit (38 özel harekat personeli, 4 genel hizmet personeli, 1 imam, 1 sivil meslekten ayrılmış personel) ile birlikte 32 Özel Harekat personeli de yaralandı.

BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN ÖZEL HAREKAT HEDEF ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, 15 Temmuz Şehitlerimizi anma programı düzenlendi. Hainlerin bileği bükülmeyen kahraman yurdunu hedef aldıklarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan 8 yıl önce, tam da bu dakikalarda, hainlerce, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O karanlık gecede; Gökten bombalar yağdı. Tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ama bu hainlerin hedef gözettikleri yerler de vardı. Korktukları. Yok etmek istedikleri. Ölüm kusmak istedikleri. O yerlerin başında da bileği bükülmeyen kahramanların yurdu, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı geliyordu" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN ZAFERİDİR''

Darbecilere sokağa dökülen halkın geçit vermediğini ve milletin zaferi olduğunu dile getiren Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: "O gece bizleri sınadılar kardeşlerim. Vatan sevgimizle sınadılar. Al bayrağımıza duyduğumuz aşkla, canlarımızla, koklamaya doyamadığımız evlatlarımızla sınadılar. Ancak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle, 'Son sözü top, tüfek değil iman belirleyecekti' öyle de oldu. Dalga dalga yayıldı o ruh. Canı pahasına sokaklara dökülen o koca yürekler, darbeci alçaklara asla geçit vermediler. O koca yürekler ki; o karanlık gecede kimi bayrağımızın hilali, kimi yıldızı, kimi de asil kanlarıyla boyadıkları alı olmuştu. 15 Temmuz; İstiklâline, istikbâline ve iradesine canı pahasına sahip çıkan ''Milletimizin Zaferidir.'' Tarihe altın harflerle nakşedilecek, nesiller boyu anlatılacak büyük bir destandır. Milli Mücadelede olduğu gibi O karanlık gecede Türk milleti ayağa kalkmış; varlığımıza, birliğimize kasteden FETÖ ihanetini bozguna uğratmıştır. Elinde bayrağıyla, kucağında yavrusuyla, yanında evladıyla meydanlara çıkan milletimiz o gece tüm dünyaya haykırmıştır ki: Bu ülkenin yegâne sahibi biziz ve hiç kimse ama hiç kimse hür irademize zincir vuramaz" dedi.

DEVLETİN NEFESİ ENSELERİNDE

Hainler nerde olursa olsun devletin nefesi enselerinde olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya; "Elleri öpülesi analar ve vefakâr babaların bin bir zahmetle yetiştirdiği o kahraman evlatlar; hainlerin sinsi planlarını yerle yeksan etti. Sıradağlar gibi karşılarında durdu. Allah sizlerden razı olsun! Allah şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun. Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine kabus gibi çökmeye çalışanlar kendi karanlıklarında boğulmaya mecburdur. Bu millete ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bu vatansızlar nerede olurlarsa olsunlar, bilsinler ki devletimizin nefesi enselerindedir. O gece ülkemizin dört bir yanında 252 canımız şehadete erdi. 2 bin 740 kahramanımız gazilikle onurlandı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızda 44 kahramanımız; Havacılık Dairesi Başkanlığımızda 7 kahramanımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde 13 kahramanımız İstanbul ve Muğla'da 7 kahramanımız şehit oldu. Bu ihanet kalkışmasına karşı milletimize siper oldular, anadan yardan serden geçerek fedayı can eylediler" diye konuştu.

DEVLET ERKANI HAZIR BULUNDU

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen programa Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar ve Daire Başkanları ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.