Özel hastane ortakları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kızıltepe ilçesinde sağlık hizmeti veren Özel İpekyolu Hastanesi'nin ortakları arasında daha önceden bulunan anlaşmazlıktan kaynaklı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Atatürk Mahallesinde Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan özel hastanenin bahçesindeki silahlı kavgada, 56 yaşındaki Suud Çeçen, 54 yaşındaki Abdurrahman Çeçen ve 52 yaşındaki Doğan Çeçen ile 24 yaşındaki Serhat Ateş ve 30 yaşındaki Mazlum Ateş yaralandı. Yaşanan silahlı kavga hastane içinde ve dışında paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınmak üzere sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Suud Çeçen'in hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.