Özel hastanede insanlık ayıbı

Konya'da yaşayan 19 yaşındaki Kerem Elitemiz, 16 Mayıs akşamı yüksek ateş ve ağrıları nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre anne Satı Yavuz'u arayan yetkililer, 30 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini aksi takdirde Kerem'in hastaneden çıkış yapamayacağını söyledi. Çaresiz kalan anne, hastanenin hem oğluna tedavi uygulamaması hem de çıkışına izin vermemesi üzerine para arayışına girdi. Yakınlarını arayan Yavuz, bir yakınının kredi kartını alarak 30 bin TL'lik faturayı ödedi. Para ödendikten sonra saatlerdir kolunda boş serum torbasıyla beklediği iddia edilen Kerem'in damar yolu çıkarıldı ve hastaneden çıkmasına izin verildi.

DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Yüksek ateş ve suçiçeği belirtileri devam eden Kerem, özel hastaneden ayrıldıktan sonra devlet hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan genç taburcu edildi. Yaşananların ardından Satı Yavuz, avukatı aracılığıyla hastane hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör