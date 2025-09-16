Özel hastanede öldüren hata

Ankara'da Özel Polatlı Can Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan ve ameliyat sırasında bağırsağının kesildiği, doktoru tarafından bu durumun saklandığı iddia edilen 23 yaşındaki Kevser Çuhadar hayatını kaybetti. Çuhadar'ın 1 yıllık evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi. Anne Durhanım Çetinkaya, "Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora, 'Kızım iyileşemiyor, iyi değil' dedim. 'Gayet iyi' dedi. Hemşirelere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü.

Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, 'Kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz' dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. 'Sakıncalı olur, yolda ölebilir' dedi. Göndermedi bizi. 'Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım' dedi.

'Küçük bir damarda kesin kesik oldu' dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan 'Ben bağırsağı delmişim. 3-4 saat sonra kalkar' dedi" şeklinde konuştu. Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya ise, "Ben davacı olacağım. Bu hastanede başka vukuatlar da olmuş ama herkes susmuş. Dün savcılıkta öğrendim. 2 gün önce 8 yaşındaki bir çocuğun dişine yüksek dozda narkoz verdiği için çocuk hayatını kaybetmiş diş çekiminde" diye konuştu.