Haberler Yaşam Haberleri Özel hastanede röntgen cihazı zorunlu olacak
Giriş Tarihi: 30.08.2026

Özel hastanede röntgen cihazı zorunlu olacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Özel hastanede röntgen cihazı zorunlu olacak
  • ABONE OL
Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Buna göre, özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Röntgen cihazının, yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacak. Özel hastanelerin hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği laboratuvarları bulundurması da zorunlu hale getirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SAĞLIK BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel hastanede röntgen cihazı zorunlu olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA