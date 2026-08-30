Özel hastanede röntgen cihazı zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı
, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Buna göre, özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Röntgen cihazının, yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacak. Özel hastanelerin hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği laboratuvarları bulundurması da zorunlu hale getirildi.
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Mete Efendioğlu - Editör