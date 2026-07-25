Özel kalem müdürü bisiklet kazasında can verdi

Kaza, Melikgazi İlçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda meydana geldi. Spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletiyle inişe geçen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletinin kontrolünü kaybederek yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Tümgüç'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede çalışma gerçekleştirdi. Tümgüç'ün cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

YANINDA BİR BELEDİYE MÜDÜRÜ DAHA VARDI

Mustafa Tümgüç'e, Erciyes Kayak Merkezi'nden inişi sırasında Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar'ın da başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların yürütülen soruşturmayla netlik kazanacağı belirtildi.

BAŞKAN PALANCIOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

Acı haberi almasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye çalışanları ve Tümgüç'ün yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.