Özel kalemi öldüren belediye işçisi, "Kusura bakma" dedikten sonra sıkmış

Olay önceki gün Büyükşehir Belediyesi binasında meydana geldi. Ekmek fabrikasında işçi olarak çalışan Mikail Güvenir, X ray cihazı olmasına rağmen üzerindeki ruhsatsız tabancayla Samet Güdük'ün makamına gitti. Burada Güdük ile yarım saat görüşen zanlı bir süre sonra odadan çıkarak sigara içti. Daha sonra tekrar odaya giren zanlı "Kusura bakma" dedikten sonra ardı ardına tetiğe basarak Güdük'ü vücudunun 3 yerinden yaraladı.
Bu arada Güdük'ü yaralayan zanlı güvenlik görevlileri ve belediye personelin kendisini yakalamaması için silahla havaya ateş etti. Havaya ateş ederek binadan ayrılan zanlı en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güdük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Samet Güdük'ten alacağı olduğunu iddia eden ve tutuklanan zanlının ifadesinde, "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Önce kendisiyle tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Kendisini korkutmak için ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Polis merkezine gidip teslim oldum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Bu arada hayatını kaybeden Samet Güdük için Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törende Güdük'ün yakınları gözyaşı döktü. Samet Güdük'ün cenazesi Seyhan ilçesi Karayusuflu köyünde toprağa verildi.