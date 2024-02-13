Özel kalemi öldüren belediye işçisi, "Kusura bakma" dedikten sonra sıkmış

Bu arada Güdük'ü yaralayan zanlı güvenlik görevlileri ve belediye personelin kendisini yakalamaması için silahla havaya ateş etti. Havaya ateş ederek binadan ayrılan zanlı en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güdük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.