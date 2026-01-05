ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027 | Özel okullarda eğitim için tavan zam oranları belli oldu

YENİ YILLA HESAPLAMA DEĞİŞTİ

Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı, tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi verilerinin toplanıp ikiye bölünmesi ve bu orana 5 puan eklenmesiyle belirleniyordu.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile özel okul ücretlerinde zam sınırları artık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda zam üst sınırı daha düşük bir seviyeye çekildi.

Kitap ve kırtasiye ücretlerinde yapılacak artışlar, en fazla enflasyon oranı kadar olacak.