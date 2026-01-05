Haberler Yaşam Haberleri ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027 | Özel okullarda eğitim için tavan zam oranları belli oldu
Giriş Tarihi: 5.01.2026 12:00

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027 | Özel okullarda eğitim için tavan zam oranları belli oldu

Çocuğunu özel okullarda okutmak isteyen veliler 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında ödeyecekleri en çok miktarı merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle özel okul zam tavan oranı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Veliler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullara ödeyecekleri ücret tavanının belli olmasını merakla bekliyordu. Yıllık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla özel okul tavan zam oranı da belli oldu.

YENİ YILLA HESAPLAMA DEĞİŞTİ

Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı, tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi verilerinin toplanıp ikiye bölünmesi ve bu orana 5 puan eklenmesiyle belirleniyordu.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile özel okul ücretlerinde zam sınırları artık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda zam üst sınırı daha düşük bir seviyeye çekildi.

Kitap ve kırtasiye ücretlerinde yapılacak artışlar, en fazla enflasyon oranı kadar olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için ilk kez üst sınır uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre, bu sınıflarda yapılacak ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemiyor.

ÖZEL OKUL TAVAN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine göre aylık TÜFE 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0,75, yıllık yüzde 27,67 olarak gerçekleşti.

Buna göre;

  • Özel okullarda anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar için tavan ücret zam oranı yüzde 43,92
  • Orta okul ve lise için tavan zam oranı yüzde 30,74
  • Servis ve yemek hariç, eğitim hizmeti dışı kalan kalemlerde (kitap ve kırtasiye) tavan zam oranı yüzde 29,28 oldu.

Özel okullar 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında uygulayacakları ücretlerde bu tavan zam oranlarını aşamayacak.

