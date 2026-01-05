ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027 | Özel okullarda eğitim için tavan zam oranları belli oldu

Veliler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullara ödeyecekleri ücret tavanının belli olmasını merakla bekliyordu. Yıllık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla özel okul tavan zam oranı da belli oldu.
YENİ YILLA HESAPLAMA DEĞİŞTİ
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı, tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi verilerinin toplanıp ikiye bölünmesi ve bu orana 5 puan eklenmesiyle belirleniyordu.
1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile özel okul ücretlerinde zam sınırları artık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda zam üst sınırı daha düşük bir seviyeye çekildi.
Kitap ve kırtasiye ücretlerinde yapılacak artışlar, en fazla enflasyon oranı kadar olacak.
ÖZEL OKUL TAVAN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine göre aylık TÜFE 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0,75, yıllık yüzde 27,67 olarak gerçekleşti.
Buna göre;
Özel okullar 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında uygulayacakları ücretlerde bu tavan zam oranlarını aşamayacak.