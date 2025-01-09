Özel okuldaki istismara tutuklama

Kocaeli Kartepe'deki özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen M.A., bazı öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İddialara göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti. Şikâyetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan M.A. tutuklandı.