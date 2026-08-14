Özen Grup’tan çocuklara anlamlı destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross bir araya geldi

Toplumsal fayda ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar; eğlence, bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Bursa'da özel bir çiftlikte düzenlenen etkinlikte çocuklar, alana girişlerinden itibaren kendileri için hazırlanan çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

EĞLENCE, BİLİM VE SANAT BİR ARADA

Etkinlik, müzik eşliğinde Onur Market'in sevilen maskotu Onurcan'ın çocukları karşılamasıyla başladı. Karşılama programının ardından çocuklara akşam yemeği ikram edildi.

Günün ilerleyen saatlerinde uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel çocuk oyunları ve takım yarışmaları düzenlenirken, sihirbaz gösterisi de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve farklı deneyimler kazanmalarını sağlamak amacıyla kurulan mobil planetaryumda yaş gruplarına uygun uzay ve bilim gösterimleri gerçekleştirildi. Karikatür çizimi ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koyarken, açık hava sinemasında ise patlamış mısır, içecek ve pamuk şeker ikramları eşliğinde animasyon filmi izlendi.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU EN BÜYÜK MOTİVASYON

Özen Grup yetkilileri, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sunan projelere önem verdiklerini belirterek, toplumsal fayda sağlayan çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Etkinliğin sonunda çocuklar, Onurcan maskotu ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Program, çocuklara özel hazırlanan hediye paketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Özen Grup'un AHEV, Onur Market ve Özen Gross markalarıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyon, çocukların yüzlerinde tebessüm bırakırken, birlikte geçirilen güzel anların hafızalarda yer etmesini sağladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör