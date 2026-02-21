Haberler Yaşam Haberleri Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi “hizmet” diye paylaştı
Giriş Tarihi: 21.02.2026 19:59 Son Güncelleme: 21.02.2026 20:20

Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi “hizmet” diye paylaştı

İki yılda 100 metre bile asfalt dökmeyen Aydın’ın CHP'li Koçarlı Belediyesi umumi tuvaletlere giden yolun betonlama çalışmasını tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ Yaşam
Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi hizmet diye paylaştı
  • ABONE OL

Belediyenin paylaşımında, Özgür Arıcı'nın talimatıyla Sobuca Mahallesi'ndeki WC'lerin ulaşım yolunda betonlama çalışmalarının ekipler tarafından tamamlandığı belirtildi.

2 YILDA 100 METRE ASFALT DÖKÜLMEDİ

2 yılda 100 metre bile asfalt dökülmezken, yapılan açıklamada, "Başkanımız Sn. Özgür Arıcı'nın talimatları ile Sobuca Mahallemizdeki WC'lerin ulaşım yolunda betonlama çalışması ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı

ELEŞTİRİLER YAPILDI

CHP'li belediyenin paylaşımı sonrası "hizmette çıtayı yine yükseltmişler" yorumları yapıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi “hizmet” diye paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz