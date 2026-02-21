Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi “hizmet” diye paylaştı

2 YILDA 100 METRE ASFALT DÖKÜLMEDİ

2 yılda 100 metre bile asfalt dökülmezken, yapılan açıklamada, "Başkanımız Sn. Özgür Arıcı'nın talimatları ile Sobuca Mahallemizdeki WC'lerin ulaşım yolunda betonlama çalışması ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı

ELEŞTİRİLER YAPILDI

CHP'li belediyenin paylaşımı sonrası "hizmette çıtayı yine yükseltmişler" yorumları yapıldı.