Özgür Arıcı talimat verdi, WC yolu betonlandı: Koçarlı Belediyesi “hizmet” diye paylaştı

Belediyenin paylaşımında, Özgür Arıcı'nın talimatıyla Sobuca Mahallesi'ndeki WC'lerin ulaşım yolunda betonlama çalışmalarının ekipler tarafından tamamlandığı belirtildi.
2 YILDA 100 METRE ASFALT DÖKÜLMEDİ
2 yılda 100 metre bile asfalt dökülmezken, yapılan açıklamada, "Başkanımız Sn. Özgür Arıcı'nın talimatları ile Sobuca Mahallemizdeki WC'lerin ulaşım yolunda betonlama çalışması ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı
ELEŞTİRİLER YAPILDI
CHP'li belediyenin paylaşımı sonrası "hizmette çıtayı yine yükseltmişler" yorumları yapıldı.