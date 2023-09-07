Özgür bebek SMA’yı yenmek için destek bekliyor! ’Özgür’ü görmeniz tesadüf değil’

İstanbul'da yaşayan tarih öğretmenleri Ferdi ve Firdevs Karaboğa çifti, SMA Tip 2 hastası oğulları Özgür için destek bekliyor. Baba Ferdi Karaboğa, "SMA ölümcül bir kas hastalığı ve erken tedavi olmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilecek genetik bir hastalık. Henüz ülkemizde gen tedavisi uygulanmadığından yurtdışında oldukça maliyetli olan bu tedavi için 4 Şubat 2023'te bir bağış kampanyası başlattık. 'Özgür'ü görmeniz tesadüf değil' sloganı ile sürdürdüğümüz kampanyamız şu anda yüzde 84 civarında. Şu ana kadar, Özgür'ün acılarının son bulması adına yardımsever insanlara acılı bir baba olarak çağrıda bulunuyorum. Lütfen bizi görmezden gelmeyin" dedi.

ZAMAN DARALIYOR

Dubai'deki Zolgensma tedavisine kavuşabilmesi için 1 milyon 860 bin doların 1.819.500'i toplandı. Minik Özgür'ün valilik onayıyla 4 Şubat'ta başlayan "Özgür'e destek ol" kampanyasında gereken paranın yüzde 84'ü toplanabildi. Ancak Özgür'ün 2 yaşını doldurmadan, yani 6 ay içinde tedavi olması gerekiyor. 'ÖZGÜR' yazıp 2737'ye mesaj atarak ya da Ferdi Karaboğa adına TR05 0001 5001 5800 7320 0323 93 no'lu IBAN numarasına havale veya EFT yaparak minik Özgür'e destek olmak mümkün.

HAVVA BEBEK İÇİN YÜRÜDÜLER

SAMSUN Bafra'da SMA Tip 1 teşhisi konulan 7 aylık Havva Karataş'ın hayata tutunabilmesi ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla kendilerine 'Havva gönülleri' adını veren, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, yürüyüş düzenledi. Kortej halinde yürüyen grup, 'SMA değil Havva kazanacak' sloganları attı. DHA