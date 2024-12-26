Özgür-Der’den suç duyurusu: Suriye yaşanabilir bir yer gibi gösterip algı yaptılar

Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Kemal Canbolat, İlay Aksoy, Fatih Koparan, Alper Rende, Mustafa Seyfullah Kılıç, Ferhat Aktaş ve Deniz Büstani'nin sosyal medya hesaplarından, "Suriye'de savaşın sonlanmasına rağmen Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine dönmediği" iddiasıyla manipülatif algı çalışması yaptıklarını ileri sürdü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Dernek üyeleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunuldu. Dilekçede şüpheli olarak yer alan 7 ismin "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama" ile belirlenecek suçlardan cezalandırılması talep edildi.

"ALGI OLUŞTURUYORLAR"

Basın açıklaması yapan derneğin yönetim kurulu üyesi avukat Ümit Kutbay, Sednaya ve Tedmur hapishaneleri başta olmak üzere Suriye'de tutulan yüzbinlerce insanın katledildiğini tüm dünyanın bildiğini söyledi. Esad'ın Suriye'de gerçekleştirdiği soykırımı bilmesine rağmen şüpheliler Kemal Canbolat, İlay Aksoy, Fatih Koparan, Alper Rende, Mustafa Seyfullah Kılıç, Ferhat Aktaş ve Deniz Büstani'nin sosyal medya hesaplarından manipülatif algı çalışması yaptıklarını ifade etti.

ESAD ADINA AJANLIK İDDİASI

Şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecileri hedef göstererek halkın bir kesiminin nefretine ve düşmanlığına maruz bıraktıklarını kaydeden avukat Kutbay, bu kişilerin halkını işkence ve kimyasal silahlarla katletmiş Esad adına etki ajanlığı yaptığını, rejimi övdüğünü ve propagandasını yaptığını, tüm bunların da suç teşkil ettiğini ifade etti.