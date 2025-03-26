Özgür Özel İBB yolsuzluğunu görmezden geldi yerli ve milli markaları hedef seçti: Bu boykot listesi İsrail’in listesi!

REKABET SUÇU İŞLİYORSUNUZ

Cem Sahir İslam: CHP; esnafı ve Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş işyerlerini hedef gösteriyor. CHP bir STK veya sivil grup değil, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde etkin siyasi bir partidir. Bu tip, ulusal rekabeti bozucu bir eylem/çağrıda bulunabilir mi? Rekabet suçu işliyorsunuz. Ne idüğü belirsiz, polisin kovaladığı kişilere kapı açmamak suç değildir. Tam tersi, ilk bakışta polisin kovaladığını korumak suçtur. İşyeri güvenliğini öncelemiş kişileri veya sizin görüşünüzden farklı düşünen işyerlerini bireysel olarak boykot edebilirsiniz; bunun STK veya sivil gruplar tarafından yapılması doğru olandır. Hangi meydanı görüp hangisine tavırsız kalacağı, kişilerin ve şirketlerin kendi kararıdır. Siyasi parti bunu yapamaz. Eskaza (Allah korusun) iktidara gelseniz, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bu kuruluşları, sizin siyasetinizi takip etmediği için iktidar gücünü kullanarak mı sindireceksiniz? Saraçhaneye gelmeyen bireyleri de tespit edip cezalandıracak mısınız? Daha ilk beyanattan itibaren, isim vererek şirket/grup/marka vererek bu derece saldırgan tavırların Rekabet Kurumu tarafından hâlâ görülmemiş olması da ayrı bir konu.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında, 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine 'Bizim de adımızı yazın' diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır...

"ÜLKENİN YERLİLERİYLE İNATLAŞMAYIN"

Cüneyt Polat: Özgür Özel'in boykot çağrısıyla birlikte Espressolab satışlarda rekor kırabilir. Hiç gitmemiştim, ben de bir gideyim. Ülkenin yerlileriyle inatlaşmayın.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 25 Mart Salı 21.00'de tüm vatandaşları D&R'dan kitap alıp milli marka Espressolab'ta kahve içmeye bekleyen bir çağrı yayımladı. TÜGVA duyurusunda, "Çünkü bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir" ifadelerini kullandı.