Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbede! Mustafa Sarıgül tepki gösteren vatandaşa tekme attı

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, bugün parti üyeliğinden resmi olarak istifa etti. Özel ile hareket eden 90 milletvekilinin de CHP'den ayrılmasıyla kurulan yeni siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Sürecin ardından sosyal medya hesaplarındaki unvanlarını güncelleyen Özel, yeni partinin logosunu kamuoyuyla paylaştı.
CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA SLOGANLI PROTESTO
Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne geçen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan vatandaşlar Özel'i alkışlarla karşılarken, Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu öne sürülen bir grup ise yuhalayarak tepki gösterdi. İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar kısa sürede arbedeye dönüştü.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEKMELİ MÜDAHALE
Yaşanan gerginlik sırasında, Yeni Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül protestocu gruba yöneldi. Sarıgül'ün, Özel'i yuhalayan vatandaşlardan birine tekme attığı görüldü. Sarıgül'ün fiziki müdahalesiyle birlikte taraflar arasındaki arbede tırmandı.
POLİS EKİPLERİ OLAYI BÜYÜMEDEN ÖNLEDİ
Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, yaşanan tekmeli ve yumruklu arbedeye kısa sürede müdahale etti. İki grup arasında barikat kuran polis ekipleri tarafları uzaklaştırarak gerginliği kontrol altına aldı.