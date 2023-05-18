‘Özgür’lestirilen ilk F-16’lar teslim edildi

Özgür Projesi kapsamında milli ve yerli çözümlerle seviye atlayan ilk F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaskanlıgı Savunma Sanayii Baskanı Ismail Demir, "Savunma sanayiimizin yerli ve milli sistemlerle 'ÖZGÜR'lestirdigi ilk F-16'larımızı teslim ettik. Çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmus F-16'larımız özellikle görev bilgisayarı milli oldugu için savunma sanayii tarafından gelistirilen/gelistirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklara entegre edilebilecek" dedi.