Özgüven Sözleri - Kitaplardan Alıntılarla Kendine Güvenme ve Özgüven İle İlgili Sözler

Özgüven sözleri kişisel motivasyon ve başarı için bazen oldukça tetikleyici ve ufuk açıcı niteliklere sahip olabilmektedir. Kişinin iç dünyasında olup biten özgüven duygusunu arttırmak için bazı düşünür veya yazarların sözleri oldukça etkili olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü bazı kitaplardan alıntılarla kendine güvenme ve özgüven ile ilgili sözler oldukça rağbet görmektedir.
Kişisel gelişim ve duygular konusunda bireylerin en çok ilgi gösterdiği konular arasında, kişinin kendiyle barışık olması ve özgüven konuları gelmektedir. Bu konuya değinmiş sözler, bireylerin gereken motivasyona erişmesine yardımcı olmaktadır. Kitaplardan alıntılarla özgüven ile ilgili bazı sözleri şöyle sıralayabiliriz;
Aşırı ilgi duymadığımız kişileri baştan çıkarırken daha çok özgüven duymamız ve daha kolay başarmamız aşkın ironilerinden biridir. - Görmek ve Fark Etmek / Alain de Botton
Ne tereddütsüz inanç mümkün. Ne tevazusuz özgüven. Utangaç insanlarda tuhaf bir cesaret vardır, suskunlarda geniş bir kelime haznesi. Yumuşak kalplilerde sağlam bir duruş vardır, merhametliler de dirayet. Karşıtından beslenir insanı var eden yukarı çeken nice özellik. - Şemspare / Elif Şafak
Sağlıklı bir özgüven ile sağlıksız bir kibri ayıran duvar çok incedir. - Koşmasaydım Yazamazdım / Haruki Murakami
Çevremdeki birçok kişide gördüğüm bir beğenilme ihtiyacı içindeydi. Bu yüzden de kendini över dururdu. Bunun sebebinin çocukluk travmalarının yarattığı özgüven eksikliği olduğunu düşünürdüm hep. - Serenad / Zülfü Livaneli
Öncelikle, yaptıklarınız sayesinde değer kazanamazsınız. Başarılar size tatmin getirebilir ama mutluluk değil. Başarılara dayalı özgüven "sahte" bir güvendir, gerçek değildir. - İyi Hissetmek / David Burns
Suikastçıların psikolojisi böyledir. Kendine tamamen güvenmen gerekir. Bu onların hem en büyük gücü, hem de zaafıdır. Özgüven, aşırı özgüven doğurur. - Kaplan Savaşcı / David Gibbins
Charles Darwin, "cehalet bilgiden daha fazla güven verir" demişti. Aslında en beceriksiz olanlar kendilerini en iyi görenlerdir, özgüven yanılsamasını çok daha fazla yaşarlar. - Görünmez Goril / Christopher Chabris